Пензенские школьники отправились на вахту памяти в Республику Беларусь

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Как рассказала председатель регионального отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Лариса Казакова, пензенские школьники будут нести вахту 22 июня на Посту №1 в Брестской крепости

Для этого выбрали пятерку лучших учащихся гимназии №44, школ №46 Пензы и села Кижеватово, которые занимаются в различных патриотических объединениях региона. С конца мая ребята тренировались нести вахту рядом с мемориалом «Афганские ворота».

В почетном карауле на Посту №1 юнармейцы будут стоять 20 минут. Домой пензенская делегация вернется 24 июня.