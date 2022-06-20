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Происшествия20 июня 2022 11:14

По факту гибели девушки-подростка в Пензе проводится доследственная проверка

Трагедия случилась накануне вечером
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Как мы уже писали ранее, девушка отдыхала с друзьями на берегу старой Суры рядом с улицей Антонова. Во время купания несовершеннолетняя утонула. Ее тело из реки достали водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, при осмотре тела никаких повреждений на нем обнаружено не было. Назначены экспертизы. Следствию предстоит установить все обстоятельства гибели девушки. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.