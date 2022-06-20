В Пензенской области Патриарх Кирилл посетил арт-поместье «Новые берега»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В образовательном центре арт-поместья Патриарх Кирилл смог пообщаться с резидентами «Новых берегов», оценить живописную работу, подаренную ему художницей Натальи Шиндиной, которая занимается творчеством, держа кисточку в зубах, и учит рисовать других, проводя мастер-классы.

Во время общения с участниками проекта почётный гость отметил, что давно хотел ознакомиться с форматом работы арт-поместья, посмотреть, как организован быт и работа с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

«Самое главное то, что понятие «ограниченные возможности» очень условно.

Каждый из нас, даже самый сильный и здоровый, в мгновение ока может превратиться в человека с ограниченными возможностями, – подчеркнул глава РПЦ. – Здоровые люди, когда общаются с теми, кто ограничен в своих возможностях, никогда не должны смотреть сверху вниз, а помнить, что всё в руках Божьих».

«Вы не просто предмет опеки, вы очень нужны для так называемого здорового общества.

«Спасибо вам всем, дорогие, за вашу жизнь, за ваше служение. И никогда не чувствуйте себя ущемлёнными, помните, что вы нужны тем людям, которые стоят на своих ногах. Нужны гораздо больше, чем они нужны вам. Здоровья вам, помощи Божьей и благословения», – напутствовал Патриарх.

Напомним, что проект поместья «Новые берега» включает шесть жилых домов для временного проживания, работы и самореализации 120 людей с инвалидностью, а также различные объекты инфраструктуры.

В инфраструктуру арт-поместья входят: инклюзивный храм святых мучениц Александры и Елизаветы, образовательный центр, кафе с цехом по производству полуфабрикатов, open-air площадка, спортивная площадка, реабилитационно-оздоровительный комплекс с сауной и бассейном, спа, массажными кабинетами и тренажерным залом, инклюзивная детская площадка.

До осени 2022 года запланировано строительство еще 2 домов и 1 объект инфраструктуры.