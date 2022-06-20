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Происшествия20 июня 2022 7:26

В Рузаевском районе Мордовии мужчина разозлился на постоянный шум от проезжающего мотоцикла

Дождавшись ночи, молодой человек откатил мотоцикл соседа и спрятал его в кусты
Виктор ВИКТОРОВ

В ходе проводимых мероприятий полицейские установили причастного к совершению преступления.

Органами дознания ОМВД России по Рузаевскому району возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.

Как пояснил подозреваемый, проживающий неподалеку от потерпевшего, разозлившись на систематический шум проезжающего транспортного средства, он решил его угнать.

В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера принуждения – обязательство о явке. Свою вину он признал полностью.