В Рузаевском районе Мордовии мужчина разозлился на постоянный шум от проезжающего мотоцикла

В ходе проводимых мероприятий полицейские установили причастного к совершению преступления.

Органами дознания ОМВД России по Рузаевскому району возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.

Как пояснил подозреваемый, проживающий неподалеку от потерпевшего, разозлившись на систематический шум проезжающего транспортного средства, он решил его угнать.

В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера принуждения – обязательство о явке. Свою вину он признал полностью.