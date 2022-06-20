В Пензе проведен рейд по местам отдыха у водоемов

Его участники пообщались с горожанами у водоемов на озере «Ласточка» и острова Пески.

Осуществлен контроль на предмет безопасного отдыха несовершеннолетних детей и граждан.

Отдыхающих проинформированы о правилах безопасного поведения на водных объектах. Предупреждены о том, что за купание в местах, где установлены знаки безопасности на воде «Купаться запрещено» и за купание в состоянии алкогольного опьянения установлена административная ответственность.

Кроме того, специалисты напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности. Вручены памятки.