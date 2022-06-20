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Общество20 июня 2022 7:04

В Пензе проведен рейд по местам отдыха у водоемов

В выездном мероприятии приняли участие представители администрации Ленинского района, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Виктор ВИКТОРОВ

Его участники пообщались с горожанами у водоемов на озере «Ласточка» и острова Пески.

Осуществлен контроль на предмет безопасного отдыха несовершеннолетних детей и граждан.

Отдыхающих проинформированы о правилах безопасного поведения на водных объектах. Предупреждены о том, что за купание в местах, где установлены знаки безопасности на воде «Купаться запрещено» и за купание в состоянии алкогольного опьянения установлена административная ответственность.

Кроме того, специалисты напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности. Вручены памятки.