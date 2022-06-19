Глава РПЦ провел в Пензе рабочую встречу с руководством округа и области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, Глава Пензенской области Олег Мельниченко и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в беседе отметили особую роль РПЦ в духовно-нравственном воспитании жителей нашей страны. И особенно, молодого поколения.

Его Святейшество выразил признательность Игорю Комарову, Олегу Мельниченко и Владыке Серафиму за конструктивное сотрудничество.

«Хотел поблагодарить вас за эффективный способ взаимодействия, который привёл к таким замечательным результатам», - сказал Патриарх Кирилл.

«Мне много приходится освящать храмов, но это один из выдающихся – по размерам, убранству и по месту расположения. Всё свидетельствует о том, что были предприняты большие усилия и светскими властями, и Владыкой, и нашими жертвователями, которые вкладывали свои средства. Как результат – этот замечательный памятник духовной жизни людей, памятник нашей эпохи», - констатировал он.

Полпред главы государства в ПФО Игорь Комаров отметил, что приезд Святейшего Патриарха на землю Сурского края имеет огромное значение не только для Пензенской области, но и для всех регионов округа.

«Особенно здесь, на Пензенской земле Вас действительно очень ждали. И приятно, что в округе наступает череда позитивных событий, которые свидетельствуют о высоком уровне соработничества – и Русской Православной Церкви, и органов власти, и всех жителей Приволжского федерального округа», - подчеркнул Игорь Комаров.

Губернатор Олег Мельниченко определил визит Патриарха для региона как событие огромного масштаба, имеющее историческое значение.

«Не просто построен храм. Сегодня он освящён, стал кафедральным собором нашей области», - акцентировал руководитель субъекта РФ.

«И великая честь получить от Вас высокую награду Русской Православной Церкви. Считаю, что это награда всей Пензенской губернии, всех людей, которые работали для того, чтобы храм появился», - дополнил он.

«Выражаю огромную признательность за высокую оценку нашего совместного труда», - поблагодарил Олег Мельниченко Предстоятеля РПЦ.

Глава региона также уточнил, что работа в освящённом храме продолжится – впереди завершение росписи стен собора.