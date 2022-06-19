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Происшествия19 июня 2022 11:12

В Пензе, распив в компании с приятелем и женщиной спиртное, мужчина ограбил даму

Когда не получилось незаметно вытащить купюры из кармана ее джинсов, джентльмен просто выхватил деньги, но при попытке скрыться был остановлен знакомым
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Похищенные 11 тысяч он возвратил женщине, а сотрудники ППС и уголовного розыска вскоре доставили в отдел сбежавшего неудачливого грабителя.

Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 40-летний местный житель.

По факту грабежа в отделе дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.