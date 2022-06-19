В Пензе, распив в компании с приятелем и женщиной спиртное, мужчина ограбил даму

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Похищенные 11 тысяч он возвратил женщине, а сотрудники ППС и уголовного розыска вскоре доставили в отдел сбежавшего неудачливого грабителя.

Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 40-летний местный житель.

По факту грабежа в отделе дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.