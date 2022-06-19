Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с праздником – Днем медицинского работника!

Во все времена талантливые врачи составляют славу Сурского края, их имена хорошо известны в России и за рубежом. Захарьин, Филатов, Бурденко - по праву составляют славу отечественной медицины. Уникальные операции, современные методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний давно стали визитной карточкой здравоохранения региона.

Все ваши лучшие качества – высочайший профессионализм, обширные знания, богатый опыт, ответственность за порученное дело, милосердие и сострадание проявились во время пандемии коронавируса. Ваша слаженная и оперативная работа спасла немало жизней, заставила отступить это опасное заболевание.

Убежден, что и в дальнейшем вы будете вносить достойный вклад в развитие российского здравоохранения, успешно решать стратегические задачи повышения доступности и качества медицинских услуг.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!