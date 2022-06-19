В Пензенской области взят под стражу в зале суда ранее судимый 40-летний мужчина

Поздно вечером 17.02.2022 находившийся в состоянии алкогольного опьянения он поссорился со своей 86-летней бабушкой, отказавшейся дать деньги на алкоголь.

Подушкой внук накрыл лицо лежавшей на кровати пожилой женщины и стал душить, одновременно высказывая угрозы убийством. Когда женщина начала задыхаться, он убрал подушку с ее лица.

Утром пожилая женщина обратилась с устным заявлением в полицию.

При обыске по месту жительства злоумышленника 24.02.2022 были изъяты 6 винтовочных патронов.

Вину в преступлениях злоумышленник признал и пояснил, что патроны нашел летом 2015 года на территории села при поиске лома цветных металлов, оставил себе в качестве сувенира.

Прокуратура Колышлейского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 40 летнего жителя района. Приговором суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

Суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.