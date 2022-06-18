Губернатор Пензенской области утвердил Меморандум о намерениях сотрудничества с ПАО «КАМАЗ»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Церемония состоялась в рамках деловой встречи Олега Мельниченко и генерального директора Камского автомобильного завода Сергея Когогина в пятницу, 17 июня

На сегодняшний день при поддержке Минэкономразвития России в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» завершено создание двух новых площадок для размещения производств субъектов малого и среднего бизнеса. В частности, речь идёт об индустриальном парке «Мастер» в Сердобском районе.

Резиденты данного объекта могут воспользоваться теми же льготами, что и участники деловой активности на территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск».

Работа на такой площадке существенно упрощает ведение бизнеса, поскольку резиденты получают уже фактически готовый проект, финансовые и временные затраты на его запуск будут минимальными.

Создание индустриального парка «Мастер» осуществлялось в партнёрстве с ПАО «КАМАЗ» на базе пустующих площадей Сердобского машиностроительного завода.

В ходе рабочей встречи Олег Мельниченко и Сергей Когогин подтвердили свои намерения по дальнейшему развитию важной для жителей моногорода производственной площадки.

Во время обсуждения были затронуты вопросы модернизации инфраструктуры, в том числе реконструкции подъездных автомобильных дорог. Также была рассмотрена тема наполнения индустриального парка резидентами.

«Это была наша общая с Олегом Владимировичем [Мельниченко] идея. Есть наши взаимные обязательства по развитию этого объекта. Наша задача была - если не найдём в Сердобске арендаторов, завести на эти площади свой серьёзный проект. Не раз наши специалисты приезжали, даже из Татарстана готовы туда перебросить оборудование», - пояснил Сергей Когогин.

Глава Пензенской области проинформировал, что в регионе принимаются меры для повышения привлекательности данной инвестиционной площадки.

«В ближайшее время планируется внести законопроект, направленный на освобождение от уплаты налога на имущество компаний, управляющих индустриальными парками», - сообщил Олег Мельниченко.

«Ожидается, что освобождение от уплаты данного вида налога сроком на 5 лет позволит управляющим организациям поддерживать льготные ставки аренды для резидентов», - уточнил руководитель субъекта Федерации.

Кроме того, стороны коснулись темы развития городского общественного транспорта. Достигнута предварительная договорённость о направлении в Пензенскую область образца – троллейбуса для проведения тестирования его работы на конкретных маршрутах в городе Пензе.