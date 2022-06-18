Житель Пензы решил продать трактор за 180 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Такая «сговорчивость», вероятно, расслабила продавца.

И он согласился провести ряд операций по просьбе «покупателя», сославшегося на возможное взыскание процентов с него при перечислении денежных средств.

В итоге, следуя инструкциям неизвестного, в мобильном приложении банка с кредитной карты продавец сам перечислил 100 000 рублей на абонентский номер мошенника.

Только после произведенной операции мужчина понял, что стал жертвой мошенника. Он пытался связаться с неизвестным, но номер был заблокирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.