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Происшествия18 июня 2022 14:31

Житель Пензы решил продать трактор за 180 тысяч рублей

На его объявление на одном из сайтов откликнулся покупатель, согласившийся сразу оплатить полную стоимость
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Такая «сговорчивость», вероятно, расслабила продавца.

И он согласился провести ряд операций по просьбе «покупателя», сославшегося на возможное взыскание процентов с него при перечислении денежных средств.

В итоге, следуя инструкциям неизвестного, в мобильном приложении банка с кредитной карты продавец сам перечислил 100 000 рублей на абонентский номер мошенника.

Только после произведенной операции мужчина понял, что стал жертвой мошенника. Он пытался связаться с неизвестным, но номер был заблокирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.