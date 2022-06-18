Обозначенные Президентом РФ принципы развития внушают оптимизм, - Олег Мельниченко

Фото: Пресс-служба Главы Пензенской области и http://kremlin.ru

Напомним,главная тема форума «Новый мир – новые возможности». По мнению организаторов ПМЭФ, девиз отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущих к формированию новой экономической модели и даёт возможность для проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами.

Отвечая на вопрос о выступлении главы Российского государства, губернатор Пензенской области отметил, что на данном этапе расставлены все точки над i, обозначены цели и пути их достижения.

«Мы живём в сложное, но очень интересное время – на наших глазах происходит переформатирование мировой системы. Россия играет в этом процессе ключевую роль. Завершившаяся эпоха однополярного мира, как сказал сегодня наш Президент, это не только трудности переломного периода.

Это огромные возможности, которые открываются перед нашей страной. Речь не только об экономике. Тектонические сдвиги затрагивают и культуру, и спорт, и весь спектр социальных отношений», - пояснил Олег Мельниченко.

«Поддержка деловой активности граждан в малых городах и населённых пунктах, там, где занимаются, например, производством натуральных продуктов, помощь самозанятым, малым предприятиям и хозяйствам позволят сформировать новые точки роста, интенсивнее развивать наши сельские территории», - конкретизировал он.

Глава областной исполнительной власти также подчеркнул важность укрепления социальной справедливости и необходимости повышения доходов граждан, о чём также сказал в выступлении Владимир Путин.

Обозначенные Президентом РФ ключевые принципы развития внушают оптимизм и уверенность в успешном будущем России», - резюмировал Олег Мельниченко.