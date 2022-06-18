До 2 лет лишения свободы грозит жительнице Пензы за хищение из магазина бутылки виски

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Участковыми уполномоченными отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе по подозрению в совершении преступления была установлена жительница областного центра 2000 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Полицейские выяснили, что девушка совершила хищение бутылки виски из магазина на общую сумму 3 900 рублей. Злоумышленница дала признательные показания. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.