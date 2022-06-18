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Происшествия18 июня 2022 8:04

В Саранске к году лишения свободы приговорен 22-летний молодой человек

Во время ссоры он нанес знакомому туристическим ножом не менее 14 ударов по различным частям тела
Виктор ВИКТОРОВ

Все произошло в ночь на 5 декабря прошлого года в Саранске около дома по улице Маринина, где потерпевший находился со своим знакомым.

В ходе возникшей ссоры обвиняемый нанес пострадавшему складным туристическим ножом не менее 14 ударов по различным частям тела.

Собранные Следственным отделом ОП№3 УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 22-летнего местного жителя, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По приговору суда фигурант осужден на 1 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.