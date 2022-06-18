Где можно бесплатно припарковаться в Пензе 19 июня

По информации пресс-службы администрации Пензы, будут отменены действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» в период с 06.00 до 18.00 19 июня 2022 года:

- по ул. К.Маркса на участке от ул. Красная до входа в центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. К.Маркса от ул. Володарского до ул. Красная (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Красная от ул. К.Маркса до ул. Лермонтова (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Красная от ул. Лермонтова до ул. Чкалова (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Красная от ул. Чкалова до ул. Свердлова (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Куйбышева от ул. Лермонтова до ул. Чкалова (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Куйбышева от ул. Чкалова до ул. Свердлова (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Богданова от ул. Лермонтова до ул. Чкалова;

- по ул. Богданова от ул. Чкалова до ул. Свердлова (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. М.Горького от ул. Кураева до ул. Володарского (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Большая Радищевская от ул. М.Горького до ул. Пушкина (по четной и нечетной сторонам).