Олег Мельниченко подписал документы о сотрудничестве с тремя российскими регионами

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Соглашение между правительствами Пензенской и Воронежской областями о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном взаимодействии закреплено подписями двух губернаторов – Олега Мельниченко и Александра Гусева.

Аналогичное межрегиональное Соглашение заключено с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Утверждённые документы предполагают установление и расширение торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами регионов. Укрепляют пензенско-воронежское и пензенско-белгородское взаимодействие в сфере модернизации промышленных и аграрных предприятий, создания новых производственных мощностей.

Стороны обязуются содействовать привлечению своих научно-исследовательских и других профильных организаций к разработке проектов по созданию инновационной инфраструктуры. А также сотрудничать в науке и образовании, культуре и искусстве.

Вместе развивать туристическую отрасль, спорт, здравоохранение, социальную помощь населению. Обмениваться опытом, осуществляя градостроительную политику, реализуя поддержку материнства и детства, решая проблемы в сфере демографии.

С губернатором Брянской области Александром Богомазом Олег Мельниченко подписал План мероприятий в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве между двумя субъектами России.

Новый План предполагает конкретные шаги в деле реализации взаимных действий, направленных на развитие двух российских регионов практически во всех сферах.

Комментируя принятие межрегиональных документов, Олег Мельниченко отметил важность интенсивного выстраивания взаимодействий между предприятиями российских регионов.

«В условиях переформатирования отечественной экономики большое значение имеет оперативность создания новой логистики внутри страны. Для этого предприятия и организации должны получить прямой доступ к информации об имеющихся возможностях производителей в российских регионах», - констатировал глава Пензенской области.

«Заключение Соглашений позволяет укрепить горизонтальные экономические связи – деловым партнёрам найти друг друга, чтобы восполнить пробелы в цепочках комплектующих или сырья», - пояснил Олег Мельниченко.

Те же самые принципы касаются и гуманитарной сферы – обмена лучшими разработками в научной и культурной сферах, развития межрегиональных туристических связей.