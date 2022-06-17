В Пензе изменится схема организации дорожного движения

По информации пресс-службы администрации Пензы, в целях обеспечения безопасности жителей и гостей города в период проведения массового мероприятия на Соборной площади 19 июня 2022 года утверждена временная схема движения транспорта.

Схема предусматривает следующие изменения:

1. временное ограничение остановки/стоянки автотранспортных средств на участках автомобильных дорог в период с 22.00 18 июня до 16.00 19 июня:

по улице Карла Маркса от улицы Кирова до улицы Володарского (по четной и нечетной сторонам), кроме транспорта общего пользования и такси

по улице Белинского от улицы Карла Маркса до улицы Лермонтова (по четной и нечетной сторонам)

по улице Лермонтова от улицы Кирова до улицы Советской (по четной и нечетной сторонам)

по улице Советской от улицы Лермонтова до улицы Карла Маркса (по четной и нечетной сторонам)

2. временное прекращение движения автотранспортных средств на участках автомобильных дорог 19 июня 2022 года в период с 06.00 до 16.00:

по улице Карла Маркса от улицы Кирова до улицы Володарского, кроме транспорта общего пользования, такси

по улице Белинского от улицы Карла Маркса до улицы Лермонтова

3. временное прекращение действия дорожных знаков «Остановка запрещена», запрещающих остановку стоянку автотранспортных средств на участках автомобильных дорог 19 июня 2022 года в период с 06.00 до 18.00:

по улице Карла Маркса на участке от улицы Красной до входа в центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского (по четной и нечетной сторонам)

по улице Карла Маркса от улицы Володарского до улицы Красной (по четной и нечетной сторонам)

по улице Красной от улицы Карла Маркса до улицы Лермонтова (по четной и нечетной сторонам)

по улице Красной от улицы Лермонтова до улицы Чкалова (по четной и нечетной сторонам)

по улице Красной от улицы Чкалова до улицы Свердлова (по четной и нечетной сторонам)

по улице Куйбышева от улицы Лермонтова до улицы Чкалова (по четной и нечетной сторонам)

по улице Куйбышева от улицы Чкалова до улицы Свердлова (по четной и нечетной сторонам)

по улице Богданова от улицы Лермонтова до улицы Чкалова

по улице Богданова от улицы Чкалова до улицы Свердлова (по четной и нечетной сторонам)

по улице Максима Горького от улицы Кураева до улицы Володарского (по четной и нечетной сторонам)

по улице Большой Радищевской от улицы Максима Горького до улицы Пушкина (по четной и нечетной сторонам).