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Происшествия17 июня 2022 9:40

В Пензенском районе расследуется дело в отношении женщины, причинившей смерть супругу

В ходе конфликта после распития спиртного в ответ на оскорбления она ударила мужчину ножом в ногу
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской обоасти

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской обоасти

После причинения ранения женщина убежала к соседям. Вернувшись через несколько минут домой, она обнаружила, что муж не подает признаков жизни.

Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины на месте происшествия.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Предполагаемое орудие преступления – нож изъят следователем в ходе осмотра места происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.