В Пензе пенсионерка охотно откликнулась на просьбы мошенников о помощи

Фото:Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

К огорчению мошенников, очередную просьбу «внука» одолжить 425 тыс. на лечение родственников не позволила пенсионерке выполнить специалист в офисе банка. Заподозрив неладное, она вызвала полицию.

По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту мошеннических действий, совершенных неизвестными лицами в отношении 72-летней жительницы областного центра, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники органов внутренних дел принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.