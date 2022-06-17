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Происшествия17 июня 2022 7:40

В Пензе пенсионерка охотно откликнулась на просьбы мошенников о помощи

Поверив незнакомцам, сымитировавшим ей по телефону голоса внука и племянницы, женщина перечислила им якобы на покупку квартиры в Москве и мебели 653 тыс. рублей
Виктор ВИКТОРОВ
Фото:Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото:Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

К огорчению мошенников, очередную просьбу «внука» одолжить 425 тыс. на лечение родственников не позволила пенсионерке выполнить специалист в офисе банка. Заподозрив неладное, она вызвала полицию.

По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту мошеннических действий, совершенных неизвестными лицами в отношении 72-летней жительницы областного центра, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники органов внутренних дел принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.