Пензенские врачи прооперировали мужчину, упавшего во время полета на параплане

Подробности операции рассказал заведующий региональным сосудистым центром Михаил Краснов:

- Любая открытая черепно-мозговая травма без вовремя оказанной медицинской помощи чаще всего приводит к серьезным осложнениям. После падения у мужчины разорвались мозговые оболочки и начала вытекать спинно-мозговая жидкость. Необходимо было срочно найти места разрыва оболочек и герметизировать их.

К моменту начала операции состояние пациента было крайне тяжелым, но врачам удалось практически с нуля создать новую анатомию. Сейчас пациент готов вернуться к покорению неба, а также любимой работе.

- Он наш коллега, наш друг, а спасение его жизни – это спасение еще сотен жизней его будущих пациентов, - отметил врач-нейрохирург высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Премии правительства Российской Федерации Гия Шагинян.