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Здоровье16 июня 2022 14:12

Пензенские врачи прооперировали мужчину, упавшего во время полета на параплане

Пациент поступил в областную больницу им. Бурденко с серьезной черепно-мозговой травмой
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Подробности операции рассказал заведующий региональным сосудистым центром Михаил Краснов:

- Любая открытая черепно-мозговая травма без вовремя оказанной медицинской помощи чаще всего приводит к серьезным осложнениям. После падения у мужчины разорвались мозговые оболочки и начала вытекать спинно-мозговая жидкость. Необходимо было срочно найти места разрыва оболочек и герметизировать их.

К моменту начала операции состояние пациента было крайне тяжелым, но врачам удалось практически с нуля создать новую анатомию. Сейчас пациент готов вернуться к покорению неба, а также любимой работе.

- Он наш коллега, наш друг, а спасение его жизни – это спасение еще сотен жизней его будущих пациентов, - отметил врач-нейрохирург высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Премии правительства Российской Федерации Гия Шагинян.