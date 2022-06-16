В Пензенской области за повторное управление мотоциклом в состоянии опьянения осужден мужчина

Как установлено по делу, лишенный в феврале 2020 г. права управления транспортными средствами за езду в состоянии алкогольного опьянения житель Малой Сердобы днем 11.04.2022 вновь сел за руль мотоцикла марки RACER в состоянии алкогольного опьянения. Увидев патрульный автомобиль ДПС, попытался скрыться, но не удержал равновесие и упал. После чего был задержан.

Медицинское освидетельствование показало наличие в выдыхаемом им воздухе паров этанола в количестве 0,51 мг/л.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, подсудимый вину не признал, утверждая, что в этот период лечился лекарственными препаратами от боли в спине, а запах алкоголя якобы исходил не от него, а от раздавленных им при падении с мотоцикла коробок с вином, которые он вез в гости.

Оценив доказательства по делу, с учетом позиции гособвинителя, Малосердобинский районный суд признал водителя мотоцикла виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года.

Приговор в законную силу не вступил.