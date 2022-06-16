В Пензенской области отремонтируют более 50 километров федеральных дорог

Сейчас ремонт ведется на участке автодороги в Нижнеломовском районе. Дорожники уложат асфальт здесь, нанесут разметку и установят барьерное ограждение, а также из двух полос движения сделают три. На сегодня работы завершены на 45%.

Также службы обновят еще 23 километра трассы М-5 «Урал» в Городищенском районе ипять километров федеральной дороги Р-208 Пенза-Тамбов в Белинском районе.

В этом году планируется приступить к двум капремонтам. Один – на федеральной дороге М-5 в Нижнеломовском районе (км 500 – км 505), второй – в Белинском районе на трассе Р-208 (км 147 – км 157). Объем работ на этих объектах рассчитан на 2-3 года. В итоге оба участка будут расширены, после капремонта они станут четырехполосными.