В Мордовии сотрудники регионального СК оказывают помощь беженцам из Донбасса

фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

В ходе приема руководитель ведомства отметил, что следователи СК не только фиксируют показания вынужденных переселенцев, но и всегда готовы оперативно подключиться и оказать содействие в получении необходимой помощи.

Семья, приехавшая из Мариуполя вместе с малолетней дочерью и родителями, рассказала, что для них созданы комфортные условия размещения и питания, сейчас они занимаются оформлением гражданства и трудоустройством. По просьбе родителей оказано содействие в зачислении девочки-школьницы в летний лагерь.

Еще одна семья-пенсионеров выразила благодарность за помощь, оказанную следователями в приобретении средств связи.

Глава семейства, пенсионер органов внутренних дел, рассказал, что, в спешке покидая родной дом в Мариуполе, они забыли мобильный телефон и в результате остались без возможности связаться с родными и близкими.

Граждане поблагодарили за помощь и заботу, которые поступают от органов власти, правоохранительных органов и неравнодушных граждан.

Олег Алексеевич в свою очередь подчеркнул, что следственное управление готово и в дальнейшем оказывать содействие в решении вопросов, с которыми могут столкнуться беженцы.