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Общество16 июня 2022 6:21

В Мордовии житель Москвы выдал полицейским ружье своего деда «ИЖ-5» 16 калибра

В минувшие выходные мужчина обратился в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району и выдал полицейским охотничье ружье «ИЖ-5» 16 калибра и два патрона 12 калибра
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По его словам, в июне он приехал к родственникам в Мордовию, где во время уборки гаража обнаружил оружие и боеприпасы, ранее принадлежавшие его деду, скончавшемуся несколько лет назад.

Зная о проходящей операции «Оружие -2022» он обратился в полицию, чтобы передать находку.

МВД по Республике Мордовия напоминает, что в рамках профилактической акции «Оружие-2022» жители республики могут добровольно выдать хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение.

Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Управление Росгвардии по Республике Мордовия.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, если в действиях лиц не содержится иного состава преступления.