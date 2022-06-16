В Пензенской области 24-летний угонщик автомобиля следующие 5 лет может провести в колонии

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Нижнеломовского района обратился житель села Верхнего Ломова и сообщил, что по улице передвигается автомобиль, за рулём которого находится нетрезвый водитель.

Полицейские задержали автомашину марки «ВАЗ-21043». За рулём находился ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 24-летний местный житель.

По результатам освидетельствования при помощи алкотестера у него было зафиксировано наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Как выяснилось, данный автомобиль принадлежит другому владельцу. Он пояснил, что распивал с задержанным спиртное у себя дома, а когда проснулся, обнаружил, что автомобиля нет на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Автомобиль возвращен владельцу.