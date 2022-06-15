Марат Хуснуллин поддержал проект модернизации системы теплоснабжения Пензы

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Кроме рассмотрения заявок субъектов Федерации на финансирование проектов строительства и реконструкции инфраструктуры за счёт средств Фонда национального благосостояния, в повестку дня были включены вопросы о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также о достижении показателей снижения смертности на автомобильных дорогах в I квартале текущего года.

Обращаясь к участникам заседания в режиме видеоконференцсвязи, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что в настоящее время в работе находится большое количество региональных проектов, воплощение которых запланировано с привлечением федеральных средств.

«Сейчас необходимо разработать и утвердить пообъектную сбалансированную пятилетнюю программу дорожной деятельности в регионах, синхронизировать с федеральной пятилеткой.», - пояснил вице-премьер.

«По поручению Президента РФ до конца 2027 года требуется обеспечить доведение до нормативного состояния 85 процентов региональных дорог опорной сети», - дополнил Марат Хуснуллин.

Он также напомнил, что 2022 год объявлен Годом качества в дорожной отрасли. Сегодня на федеральном уровне и в регионах внедряется концепция развития системы управления качеством в рамках нацпроекта БКД.

Глава Пензенской области представил проект «Оптимизация системы теплоснабжения города Пензы с обеспечением условий подключения перспективных тепловых нагрузок жилого района Арбеково».

Олег Мельниченко уточнил, что основным поставщиком тепловой энергии в региональном центре является ПАО «Т Плюс». Эта компания производит 79 процентов тепловой энергии от общего объёма. При этом тепловые сети и объекты теплоснабжения нуждаются в дальнейшей модернизации.

«Мы планируем сделать автоматизацию 19 существующих ЦТП с заменой теплообменного и насосного оборудования и реконструкцию 25 километров внутриквартальных сетей с заменой трубопроводов на трубы в ППУ изоляции, с системой дистанционного оперативного контроля», - обозначил объём предстоящих работ руководитель субъекта Федерации.

«Общая стоимость проекта составляет 966 миллионов рублей», - конкретизировал Олег Мельниченко.

«Мною в Ваш адрес направлено гарантийное письмо об освоении этих средств в 2022 году, - обратился губернатор к вице-премьеру Марату Хуснуллину. – По опыту прошлого года у нас уже имеется соответствующая возможность, мы понимаем, как организовать и провести эту работу. В 2021 году мы реконструировали 14 ЦТП и 61 километр тепловых сетей. Прошу поддержать реализацию проекта. Он для нас очень важен».

Зампред Правительства России распорядился оказать содействие представленному главой Пензенской области проекту. Соответствующее поручение об одобрении заявки было дано на заседании президиума.

Таким образом, очередной этап модернизации системы обеспечения Пензы теплом будет реализовываться с июля по декабрь текущего года.