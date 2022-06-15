Сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия задержали мужчину при попытке дачи взятки

Вечером 7 июня в служебном кабинете он предложил 200 тысяч рублей сотруднику ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский»

Мужчина пытался избежать ответственности за правонарушение, совершенное несколько дней назад - управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сотрудник полиции от получения денег отказался, а самого подозреваемого задержали оперативники УФСБ России по Республике Мордовия.

Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 45-летнего жителя города Инсара, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, и судом по ходатайству следователя СК в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.