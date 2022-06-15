Следователи разыскивают пропавшую без вести 19-летнюю Евгению Парубову

фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным управлением СК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения Парубовой (Скобликовой) Евгении Максимовны 23 января 2003 года рождения.

Приметы разыскиваемой: рост от 160-165 см, среднего телосложения, волосы русые, вьющиеся, длиной до плеч, глаза голубые.

Была одета в олимпийку темного цвета со вставками на уровне плеч салатового цвета, джинсы синего цвета, резиновые шлепки розового цвета.

Следственные органы обращаются с просьбой к лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения Евгении Парубовой или обстоятельствах её безвестного исчезновения, сообщить об этом по телефонам 8(3852)29-80-02, 29-80-94 или 02.