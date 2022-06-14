В Лямбирском районе Мордовии произошло серьезное ДТП: погибли три человека

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Как рассказали в пресс-службе МВД по РМ, авария произошла днем 10 июня на 290 километре автодороги «Нижний Новгород - Пенза – Саратов». Житель Нижегородской области 1989 года рождения ехал за рулем «ВАЗ-2114» без прав. В какой-то момент он вырулил на встречную полосу и врезался в автомобиль «КИА Спортэйдж».

В результате аварии водитель-нарушитель, а также два его пассажира – 37-летняя женщина и 42-летний мужчина, погибли на месте. Водитель иномарки 1972 года рождения был госпитализирован с травмами.

Расследование уголовного дела продолжается.