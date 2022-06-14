Скончался бывший главный врач пензенской городской больницы № 1 Александр Кастерин

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В понедельник, 13 июня 2022 года, на 67-м году жизни скоропостижно скончался бывший заведующий травматологическим пунктом, врач-травматолог-ортопед Клинической больница № 6 имени Г.А. Захарьина Александр Егорович Кастерин.

Практически вся трудовая деятельность Александра Егоровича была связана с системой здравоохранения. После окончания в 1979 году Саратовского государственного медицинского института Александр Егорович 5 лет работал врачом-травматологом-ортопедом травматологического отделения № 1 больницы скорой помощи.

С 1987 года по 1993 года - врачом-травматологом-ортопедом травматологического пункта городской больницы № 5, затем до мая 2001 года - заведующим травматологическим пунктом городской больницы № 5.

С 2001 по 2004 годы Александр Егорович трудился главным врачом городской больницы скорой медицинской помощи.

С 2004 – 2006 годы являлся заместителем начальника Управления здравоохранения г. Пензы, после чего стал главным врачом городской больницы № 1.

С 2016 по 2020 годы – заведующий травматологическим пунктом, врач-травматолог-ортопед Клинической больницы № 6 имени Г.А. Захарьина.

Александр Егорович был профессиональный, грамотный специалист, высококвалифицированный, талантливый, энергичный организатор здравоохранения. Возглавляя медицинские организации области, пользовался авторитетом среди медицинского персонала больницы и пациентов.