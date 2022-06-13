В Саранске в суд направлено дело по обвинению в нарушении тайны переписки и вымогательстве

Жительница Челябинской области перевела деньги.

Аналогичным образом учащийся техникума «взломал» страницу в соцсети жительницы Башкортостана и получил еще 900 рублей.

Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.272 УК РФ, ч.1 ст.138 УК РФ, ч.1 ст.163 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации; нарушение тайны переписки граждан; вымогательство).

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.