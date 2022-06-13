В Пензе за кражу оставленного в такси телефона мужчине грозит до 2 лет лишения свободы

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 5 УМВД России по городу Пензе по подозрению в совершении кражи задержан житель Железнодорожного района 1984 года рождения.

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что сдал оставленный в такси жительницей Пензы телефон в ломбард за 2 тысячи рублей. По документам, предоставленным владелицей телефона, мобильное устройство было приобретено за 18 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция Пензенской области предупреждает: если вы нашли чужое имущество –необходимо принять все меры для возврата его владельцу.

Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления.

Помните: не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности!