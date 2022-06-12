В Мордовии в День России чествовали лучших

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В торжествах приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, главный федеральный инспектор по Мордовии Михаил Сезганов и глава городского округа Саранск Игорь Асабин.

Артём Здунов поздравил собравшихся с Днём России, с православным праздником Пресвятой Троицы и с днем рождения Саранска, пожелав мира и добра всем жителям республики и страны, благополучия каждой семье.

Он выразил слова благодарности активным участникам защиты интересов страны – тем, кто обеспечивает безопасность на западных рубежах, работает на производствах, помогает гостям из Луганска, Мариуполя и ДНР, всем тем, кто ежедневно кует славу нашей Родины, ведь героизм проявляется в каждодневном труде.

Руководитель республики вручил высокие награды. В частности, за достигнутые трудовые успехи орденом Дружбы награжден волочильщик проволоки ООО «Сарансккабель» Михаил Авдюшкин, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены машинист автогрейдера ООО «МАПО-ТРАНС» Петр Марюшкин и ветеран труда с 36-летним стажем в области дорожного строительства Владимир Шувалов.

Также на церемонии юным жителям Мордовии были вручены паспорта гражданина Российской Федерации.