Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова с Днем России

Уважаемые жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник – символ нашего национального единства, патриотизма и уважения к Родине.

Мы живем в прекрасной стране: удивительные люди, уникальная история, богатая культура, разнообразные природные ресурсы и мощный научно-технический потенциал.

И в нашей стране, и здесь, в регионах Приволжья, живут представители разных национальностей и религий. И в этом многообразии – наша сила. У всех нас одна Родина – Россия, большая красивая страна с отважными, сильными и добрыми людьми. Каждый из нас гордится великими победами, героями и традициями.

Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее. Развитие нашей России зависит от нас.

Искренне благодарю жителей Приволжского округа за труд и сплоченность. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!