Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем России и Днем города

Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с замечательными праздниками - Днем России и Днем города Пензы!

Для всех нас - граждан и патриотов великой страны - день 12 июня олицетворяет незыблемость демократических ценностей и свобод, преемственность традиций патриотизма, искренней любви к Родине. Мы по праву гордимся многовековой историей Отчизны, ратными и трудовыми подвигами предков.

Продолжает эстафету достижений славных предшественников современное поколение пензенцев. И те позитивные перемены, которые происходят в регионе, - весомый вклад земляков в укрепление экономического потенциала Отечества и родного края, в успешное решение актуальных социальных задач.

Убежден, что вместе мы сумеем выйти на новые рубежи созидательных свершений, сделаем нашу жизнь, жизнь детей и внуков достойной.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях!