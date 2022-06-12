Прокуратура Мордовии проверяет факт нападения собаки на малолетнего ребенка в Саранске

Как отмечает Пресс-служба прокуратуры РМ, собака не находилась на привязи, не имела намордника или поводка.

Ребенку причинены множественные укусы, ему оказана медицинская помощь, жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

По факту нападения собаки на малолетнего ребенка прокуратура Республики Мордовия проводит проверку.

Проверяются причины, условия и все обстоятельства произошедшего,при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход проводимой процессуальной проверки взят на контроль и. о. прокурора республики Александром Ивановым.