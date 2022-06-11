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Общество11 июня 2022 13:42

Губернатор Олег Мельниченко вручил награды жителям региона

Торжественная церемония состоялась сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к собравшимся, Олег Мельниченко отметил, что гордится достижениями жителей региона. Благодаря упорному труду пензенцев, наша область известна в стране и за ее пределами как экономически устойчивый, привлекательный регион.

- Искренне благодарю вас и с удовольствием вручаю заслуженные вами государственные и региональные награды, - подчеркнул губернатор.

Награды получили более 80 человек. В их числе - работники промышленных предприятий, сотрудники правоохранительных органов, представители СМИ, общественники.