Губернатор Олег Мельниченко вручил награды жителям региона

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к собравшимся, Олег Мельниченко отметил, что гордится достижениями жителей региона. Благодаря упорному труду пензенцев, наша область известна в стране и за ее пределами как экономически устойчивый, привлекательный регион.

- Искренне благодарю вас и с удовольствием вручаю заслуженные вами государственные и региональные награды, - подчеркнул губернатор.

Награды получили более 80 человек. В их числе - работники промышленных предприятий, сотрудники правоохранительных органов, представители СМИ, общественники.