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Общество11 июня 2022 9:56

В Пензе открылся обновленный Музей леса

По инициативе министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришата Алтынбаева экспозицию учреждения восстановили и расширили
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото предоставлено министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Фото предоставлено министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Теперь посетители музея смогут не только узнать больше о лесах, прорастающих в Пензенской области, но и охотничьих хозяйствах, природных ресурсах и экологии региона. Помимо этого, в учреждении существуют экспозиции, посвященные флоре региона, работе лесничих и другие.

Особая гордость музея - найденное в песчаном карьере на территории Чаадаевского лесничества окаменелое дерево, возраст которого 50-60 миллионов лет.

- Нужно расширять экспозицию, включать в нее видео, интерактивные материалы, - отметил Ришат Алтынбаев.