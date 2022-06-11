В День России в Пензе пройдут бесплатные пешие экскурсии по центру города

В 11:00 начнется экскурсия «Пензенское узорочье», в ходе которой горожанам расскажут подробнее о деревянном зодчестве в нашем городе. Сбор участников – в сквере рядом с домом Свердлова, 46.

В 13:00 рядом с входом в ботанический сад стартует экскурсия «Истории любви». Завершится она у старого здания областной библиотеки имени Лермонтова.

Любителям тайн непременно стоит посетить экскурсию «Мистическая Пенза», в ходе которой расскажут о жутких и странных историях, произошедших в нашем городе. Начало экскурсии – в 17:00. Место сбора – у бывшего кинотеатра «Родина».