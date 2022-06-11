Житель поселка Зубова Поляна признан виновным в убийстве женщины

19 августа прошлого года 37-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Во время выяснения отношения гражданин схватился за нож и несколько раз ударил им женщину в область груди и живота. Пострадавшая смогла выйти из дома на улице, откуда ее забрала «скорая». В тот же день гражданка скончалась в больнице.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по РМ, суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.