ВТБ Лизинг: деловая активность в сегменте ж/д коммерческих перевозок начинает расти при ключевой ставке ниже 11%

Деловая активность в сегменте железнодорожных коммерческих перевозок начинает расти на фоне снижения ключевой ставки до 8-11%. К такому выводу пришли эксперты ВТБ Лизинг на основании анализа данных за последние 15 лет.

«По нашим многолетним наблюдениям, при ключевой ставке в диапазоне 8-11% рынок ж/д всегда оживает. Снижение ставки позволяет распечатать на время запакованные лизинговые сделки. Уже сейчас мы видим, что проекты возобновляются, клиенты перестраивают свою бизнес-модель. Некоторые компании начинают консолидировать парки, другие - рефинансировать парк, а кто-то возвращается к покупке нового парка. Рынок ж/д является цикличным: он растет, падает, потом опять растет. Каждый раз причиной для снижения доходности парка является очередной «черный лебедь», но рынок в итоге справляется с трудностями, находит новые возможности, и в результате универсальный вагон все равно за срок своей службы всегда окупается и приносит прибыль», - отметила управляющий директор по лизингу подвижного состава ВТБ Лизинг Оксана Ивановская.

Так, в 2015 году, когда среднегодовая ключевая ставка выросла до 12,6%, производство грузовых вагонов упало на 46%. В 2016 году ключевая ставка снизилась до 10,6%, и в России было выпущено на 22% больше полувагонов, чем годом ранее. При этом уже в 2017 г. при среднегодовой ставке 9,1% производство вернулось к уровню 2014 г. и даже превысило его на 6%. Поскольку 80% новых вагонов реализуется на рынке через лизинг, аналогично ведет себя и ж/д сегмент лизингового бизнеса.

В период экстренного повышения ключевой ставки ВТБ Лизинг работал индивидуально с каждым клиентом в сегменте ж/д. Для того, чтобы поддержать бизнес, ряду компаний была предоставлена отсрочка по лизинговым платежам, в этот период планировалось точечно рассмотреть все случаи и выбрать подходящие стратегии. В настоящее время ключевая ставка снижается, и работа входит в привычное русло.

ВТБ Лизинг – крупнейшая лизинговая компания в России по парку ж/д вагонов: около 128 тыс. единиц по состоянию на 31 декабря 2021 года. Это свыше 10% общего ж/д парка в России. В 2021 г. компания поставила клиентам ж/д технику общей стоимостью 69 млрд руб. с НДС, это на 33% больше, чем в 2020 году. По итогам прошлого года ВТБ Лизинг занял 1 место в рэнкинге лизинговых компаний по объему нового бизнеса в ж/д сегменте, выпущенном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Компания не только наращивала объемы поставок техники клиентам, но и активно развивала направление операционного ж/д лизинга (в 2021 году этот парк был увеличен с 6 тысяч до 15 тысяч вагонов).