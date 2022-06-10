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Общество10 июня 2022 12:22

Валерий Лидин посетил Нижний Новгород с официальным визитом

8 июня там начала свою работу Ассоциация законодателей ПФО
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области и другие руководители представительных органов посетили городскую поликлинику № 4 Канавинского района, где ознакомились с результатами внедрения в учреждении проекта «Бережливой поликлиники».

- Подъемники, инфоматы, электронная очередь, строго предварительная запись - все это позволяет получать медицинские услуги в амбулаторных условиях без траты времени и нервов, – поделился впечатлениями спикер регионального парламента Валерий Лидин. – В нашем регионе «Бережливая поликлиника» реализуется в 24 учреждениях. В текущем году к проекту присоединятся еще две районные больницы.

После гости региона посетили Нижегородский авиастроительный завод «Сокол». Сегодня оно - современное предприятие, где внедряются уникальные разработки, как в области технологии, так и в области управления производством. Парламентарии прошли по цехам, осмотрели заготовительные и сборочные площадки.

Завершающей точкой экскурсии стало посещение заводского музея.