Сеть «Дьюти Фри» сообщила о закрытии магазинов в Пензенской области и других регионах

Пензенская сеть «Дьюти Фри» сделала заявление о закрытии магазинов в Пензенской области и других регионах. Всего работу прекратят более 100 точек.

Мера связана с проблемой экспорта продукции из зарубежных стран. Ряд ведущих компаний прекратили поставки в Россию по причине сложностей с логитикой. Проблемы связаны как с транспортом, так и с невозможностью проводить некоторые платежи через банки.

Ведущие дистрибьюторы вынуждены были остановить поставки. Пока не ясно, когда они будут возобновлены. О временной приостановке работы на рынке России объявили такие компании, как Diageo, LVMH и Pernod Ricard.

Пензенская сеть «Дьюти Фри» столкнулась с невозможностью обеспечить стабильный ассортимент.

«Было принято решение сократить более 100 магазинов «Дьюти Фри», в которых работали 500 сотрудников. Всем им будет предложена альтернатива – трудоустройство в других подразделениях компании», - заявила директор сети Оксана Адаева.

Оставшиеся единичные магазины будут работать в формате винотеки, где основу ассортимента будут составлять отечественные вина.

Эксперты отрасли придерживаются мнения, что виноделы в России способны заменить импортный продукт собственным, однако для этого по разным оценкам потребуется от 5 до 10 лет. Чтобы увеличить мощности, необходимы новые виноградники. Здесь основная проблема связана с посадочным материалом, который закупался, в основном, за границей. Но и эти сложности вполне преодолимы.