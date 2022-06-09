К строительству новой школы в пензенской Заре приступят в следующем году

Во время разговора речь зашла о школах, которые уже строятся в регионе: поселке Мичуринском, селе Чемодановка и Городе Спутнике. Последнее учреждение было запланировано к сдаче в 2024 году, однако из-за ускоренного финансирования школу получится открыть к 1 сентября 2023 года. Мичуринская и чемодановская школы должны быть введены в эксплуатацию в текущем году.

Уже достигнута договоренность о строительстве учреждения образования на 1100 мест в микрорайоне Заря.

- Около 820 миллионов рублей мы получим из федерального бюджета, остальное добавим из местного. Рассчитываем, что в 2023 году в Заре начнем школу строить, - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что этот вопрос находится на его личном контроле.