Опубликован график работы медицинских организаций Пензенской области в праздничные дни

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Информируем население Пензенской области о графике работы медицинских организаций в период с 11 по 13 июня 2022 года.

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ СТАЦИОНАРЫ

Специализированная медицинская помощь в условиях круглосуточных стационаров будет оказываться в полном объёме без перерыва и выходных дней.

Изменения не коснутся работы службы скорой медицинской помощи.

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ЗВЕНО

В муниципальных районах области в поликлинических отделениях участковых больниц медицинская помощь в субботу, 11 июня, будет организована в обычном режиме в соответствии с графиком работы субботнего дня.

В воскресенье, 12 июня, данные медицинские организации не работают. В понедельник, 13 июня, в этих медицинских организациях с 8:00 до 14:00 часов будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе, для выписки лекарственных средств, выдачи листков нетрудоспособности и др.

ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

в субботу, 11 июня, работают в своем обычном режиме. В воскресенье и в понедельник, 12 и 13 июня, соответственно, данные структурные подразделения не работают.

ПОЛИКЛИНИКИ

районных и межрайонных больниц, поликлиники ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» работают все дни. В поликлиниках данных лечебных учреждений, помимо работы кабинетов неотложной медицинской помощи с 8:00 до 14:00 часов и осуществления оказания медицинской помощи на дому, организован прием врачей специалистов, запись к которым уже оформлена.

Подробнее ознакомиться с графиками работы можно на сайтах медицинских организаций.

КОНТАКТ-ЦЕНТРЫ

на базе единого телефонного номера «122» работают в следующем режиме:

- цифра «1» - контакт-центр по обслуживанию взрослого населения города Пенза,

- цифра «2» - контакт-центр по обслуживанию детского населения города Пенза,

- цифра «3» - контакт-центр по обслуживанию жителей Пензенской области, работают все дни, с 11 по 13 июня включительно, с 08:00 до 14:00 часов;

- цифра «4», цифра «5» - работают ежедневно с 8:00 до 14:00 часов;

ДИСТАНЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ,

специалисты которых осуществляют аудиоконтроль пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, будут работать 11 и 13 июня с 8:00 до 14:00 часов, 12 июня – выходной. Независимо от праздничного или выходного дня, вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет осуществляться в соответствии с графиками работы прививочных кабинетов, с которыми можно ознакомиться на сайтах медицинских организаций. Напоминаем жителям региона, что в каждом лечебном учреждении круглосуточно организована работа дежурных администраторов.

В случае возникновения каких-либо спорных вопросов или непредвиденных ситуаций, можно обратиться к дежурному администратору по телефонам, которые размещены на сайтах соответствующих медицинских организаций или здесь.