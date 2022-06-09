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Происшествия9 июня 2022 9:02

В Пензе ссору мужчин из-за девушки завершил удар ножом

А начиналось застолье в квартире в Железнодорожном районе вполне мирно – хозяин, его гость и знакомая девушка распивали спиртное
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Девушка позже уснула. Тогда гость решил разбудить её, однако хозяин был против.

В ссоре на этой почве хозяин квартиры ударил неуступчивого гостя ножом в голень.

По данному факту в отделе дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Согласно заключению эксперта, полученные потерпевшим телесные повреждения квалифицируются как лёгкий вред здоровью.

Хозяином квартиры оказался ранее судимый мужчина 1982 года рождения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.