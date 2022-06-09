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Общество9 июня 2022 7:31

Губернатор провел заседание антинаркотической комиссии Пензенской области

Меры по предупреждению преступлений, профилактике наркомании обсудили в региональном правительстве в формате видеоконференц-связи в среду, 8 июня
Виктор ВИКТОРОВ
фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Олег Мельниченко отметил, что по итогам четырёх месяцев в Пензенской области на 14% сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Сотрудников правоохранительных органов, врачей и педагогов губернатор нацелил на усиленную работу над проблемой ранней выявляемости лиц с наркотической зависимостью, особенно в подростковой и молодежной среде.

Глава региона подчеркнул, что одним из основных направлений профилактической работы является недопущение вовлечения несовершеннолетних в оборот и употребление наркотических и психоактивных веществ.

«Наша главная цель – выстроить четкую и действенную систему профилактики», - резюмировал губернатор.