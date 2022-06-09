В Саранске следователи выясняют причины гибели 20-летнего молодого человека в водоеме

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ ПО РМ

Пострадавший находился в воде, когда друзья потеряли его из вида.

На следующий день тело погибшего извлекли из воды водолазы Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.

По факту гибели 20-летнего жителя республики Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ проводится доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Сотрудники СК Республики призывают отдыхающих соблюдать правила безопасности при нахождении на водных объектах. Не купайтесь в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения!