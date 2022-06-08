В Каменке открыли памятник воинам 61-й стрелковой дивизии

Монумент посвящен подвигу дивизии, сформированной в нашей области в 1939 году. В 1941-м почти все солдаты погибли в неравном бою на территории Республики Беларуси.

- Мы склоняем головы перед памятью тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны, кто не дожил до Победы, кто и сегодня числится пропавшим без вести. Вечная память павшим! Слава народу-победителю! – отметил Валерий Лидин.

Памятник дивизии был установлен на вокзале города Каменка – именно с него солдаты отправились на фронт. Их память почтили минутой молчания.