Прокуратура Пензенской области вступилась за соблюдение прав детей-сирот

В частности, в «Спасском детском доме» не принимались меры к повышению эффективности управления денежными средствами воспитанников - накопления были внесены на банковские вклады «До востребования» с процентной ставкой 0,01 %, либо «Пенсионный плюс» (ставка 3,5 %). При этом финансово-кредитные организации предлагали вклады с более выгодными условиями накопления денежных средств.

После принятых прокуратурой района мер денежные средства воспитанников переведены на вклады с повышенной процентной ставкой.

Восстановлены также права детей-сирот из этого детского дома на получение сумм неустойки в связи с имеющейся задолженностью по алиментам.

В Пензенском районе прокуратура выявила, что в «Областном социально-реабилитационном центре для детей и молодых инвалидов» длительное время не принимались меры по защите имущественных прав детей – не были направлены запросы в некоторые подразделения судебных приставов по вопросам взыскания с родителей алиментов. А за теми запросами, которые все-таки были направлены, контроль отсутствовал.

С целью устранения указанных нарушений руководителю учреждения для детей-сирот внесено представление.

Проверкой в Мокшанском районе установлено: в личных делах несовершеннолетних воспитанников «Мокшанского детского дома для умственно отсталых детей» отсутствуют решения судов о взыскании алиментов и ежегодные отчеты опекуна о хранении, использовании имущества подопечных и об управлении этим имуществом, что препятствует осуществлению контроля за состоянием имущества детей-сирот.

По всем нарушениям внесены акты прокурорского реагирования и приняты меры к восстановлению прав детей-сирот.